Декларация Разумкова: 28,5 млн гривен наличными и Tesla

Средняя месячная зарплата Разумкова за 2020 год составила 45,6 тыс. грн, его жена Юлия Чайка заработала почти 7 млн гривен.

Спикер Верховной Рады Украины подал свежую декларацию, в которой указал, что за 2020 год его официальная зарплата составила 547 563 грн. Из этого следует, что в прошлом году его средний месячный доход составил около 45,6 тыс. грн. Помимо зарплаты он получил 4,3 тыс. грн материальной помощи от государства, чуть более 12 тыс. грн за продажу эклектической энергии по "зеленому" тарифу, 1,5 тыс. грн процентов по банковскому депозиту и почти 1,8 млн грн от отчуждения недвижимого имущества.

Супруга Разумкова, Юлия Чайка, за год получила 6 706 024 грн от занятия предпринимательской деятельностью, почти 240 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 2,2 тыс. грн процентов по депозиту в банке.

Спикер ВРУ задекларировал более 28,5 млн грн и 75 тыс. долларов наличными и более 180 тыс. грн на банковских счетах. У его жены, согласно декларации, наличными есть 970 тыс. грн, 140 тыс. долларов и 45 тыс. евро.

Семейство Разумковых владеет четырьмя машинами: Toyota Land Cruiser 200 (2013 год выпуска), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) и BMW X5 (2016). Последние две зарегистрированы на Чайку, однако у спикера ВРУ есть право пользования ими.

Примечательно, что, согласно предыдущей ежегодной декларации Разумкова, за часть 2019 года до избрания в ВРУ он получил 914 200 грн дохода от предпринимательской деятельности. То есть за 6 месяцев до депутатства (стал нардепом в августе) его официальный доход был больше, чем за весь 2020 год.

Отметим, согласно свежей декларации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 2020 год, его средняя зарплата в месяц составляла 54 тыс. грн. А глава МВД Арсен Аваков в прошлом году в месяц в среднем зарабатывал 57,7 тыс. грн.