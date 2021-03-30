Декларация премьер-министра Шмыгаля: зарплата 54 тыс. гривен и имущество на жене

Доход чиновника за 2020 год оказался почти в 6 раз меньше, чем за 2019.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал свежую декларацию, согласно которой за 10 месяцев 2020 года (с марта по декабрь) он заработал 540 052 грн на своей текущей должности и 34 018 за январь, когда он работал главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. Таким образом его средняя месячная зарплата на должности руководителя правительства страны составила 54 005 грн.

Также в 2020 году Шмыгаль получил 90 150 грн от отчуждения недвижимого имущества, а его супруга Екатерина — 25 800 грн пенсии по инвалидности.

Наличными семейство премьер-министра хранило 235 000 долларов США (более 6,5 млн грн по нынешнему курсу), а на банковских счетах — почти 70 000 грн

В декларации Шмыгаля лишь одно транспортное средство — Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, записанное на супругу премьера.

Также в поданном чиновником документе указан ряд объектов недвижимости: жилой дом во Львове, 2 земельных участка там же, 2 земельных участка в с. Хоросница Мостисского района Львовской области и нежилое помещение в г. Каменка-Бугская Львовского района. Однако владелицей практически всех этих объектов числится Екатерина Шмыгаль. У одного из земельных участков во Львове 4 совладельца, включая жену премьера. А самому Шмыгалю принадлежит лишь один из земельных участков в Хороснице.

Примечательно, что за 2019 год суммарная заработная плата нынешнего премьер-министра составила 3 389 062 грн, то есть она была в 5,9 раза больше, чем за 2020 год.

В 2019 году Шмыгаль получил 2 233 640 грн от Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 464 грн от ООО "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 грн за 5 месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА (с августа по декабрь).

Напомним, недавно нардеп Андрей Николаенко ("Батькивщина") в разговоре с журналистом заявил, что ездит на авто, которого нет в декларации, поскольку транспортное средство принадлежит его отцу.

Отметим, в феврале 2021 года нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар подал в НАЗК документ "о существенных изменениях в имущественном состоянии", в котором задекларировал расходы "на оплату услуг троллей". За это он заплатил более 203 тыс. грн.