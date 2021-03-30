Декларація прем'єр-міністра Шмигаля: зарплата 54 тис. гривень і майно на дружині

Дохід чиновника за 2020 рік виявився майже в 6 разів меншим, ніж за 2019.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав свіжу декларацію, згідно з якою за 10 місяців 2020 року (з березня по грудень) він заробив 540 052 грн на своїй поточній посаді і 34 018 за січень, коли він працював головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Таким чином його середня місячна зарплата на посаді керівника уряду країни становила 54 005 грн.

Також у 2020 році Шмигаль отримав 90 150 грн від відчуження нерухомого майна, а його дружина Катерина — 25 800 пенсії з інвалідності.

Готівкою сімейство прем'єр-міністра зберігало 235 000 доларів США (понад 6,5 млн грн за нинішнім курсом), а на банківських рахунках — майже 70 000 грн

У декларації Шмигаля лише один транспортний засіб — Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, записаний на дружину прем'єра.

Також у поданому чиновником документі вказано ряд об'єктів нерухомості: житловий будинок у Львові, 2 земельні ділянки там же, 2 земельні ділянки в с. Хоросниця Мостиського району Львівської області та нежитлове приміщення в м. Кам'янка-Бузька Львівської району. Однак власницею практично всіх цих об'єктів є Катерина Шмигаль. В однієї із земельних ділянок у Львові 4 співвласники, включаючи дружину прем'єра. А самому Шмигалю належить лише одна із земельних ділянок у Хоросниці.

Примітно, що за 2019 рік сумарна заробітна плата нинішнього прем'єр-міністра становила 3 389 062 грн, тобто вона була в 5,9 рази більша, ніж за 2020 рік.

У 2019 Шмигаль отримав 2 233 640 грн від Бурштинської ТЕС АТ ДТЕК Західенерго, 925 464 грн від ТОВ "ДТЕК Східенерго" і 229 958 грн за 5 місяців роботи головою Івано-Франківської ОДА (із серпня по грудень).

Нагадаємо: нещодавно нардеп Андрій Ніколаєнко ( "Батьківщина") в розмові з журналістом заявив, що їздить на авто, якого немає в декларації, оскільки транспортний засіб належить його батькові.

Зазначимо, що в лютому 2021 року нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар подав у НАЗК документ "про суттєві зміни в майновому стані", у якому задекларував витрати "на оплату послуг тролів". За це він заплатив понад 203 тис. грн.