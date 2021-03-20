"Отец дает покататься": нардеп объяснил, почему ездит на авто, которого нет в декларации

По словам политика, обычно он ездит на работу на другом автомобиле, который внесен в декларацию.

На Telegram-канале "Дубина ТБ" исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского появилась публикация, согласно которой нардеп Андрей Николаенко ("Батькивщина") якобы постоянно ездит в ВРУ на автомобиле Lexus LandCruiser, которого нет в его ежегодной декларации.

Во время общения с журналистом политик объяснил, что это транспортное средство не внесено в его декларацию, поскольку оно принадлежит не ему.

"Декларировать можно только то, что принадлежит тебе или связанным лицам. Это Законом четко определено. Это автомобиль моего отца, который тот приобрел на его собственные средства, им задекларированные", — заявил Николаенко.

Журналист задал вопрос "Он вам просто дает покататься?", на что нардеп ответил следующее:

"Время от времени я его использую, когда погода… С утра был снег. У меня другой автомобиль, на котором я езжу на роботу", — заявил Николаенко.

В декларации Николаенко за 2019 год указаны лишь два транспортных средства: автомобиль BMW 740D 2017 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson FXD 2010 года выпуска.

Напомним, на одной из украинских площадок появились три объявления о продаже иномарок, которые якобы принадлежат Александру Дубинскому, в частности Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 года), Cadillac Escalade (2010) и Honda S2000 (2009) года. За Mercedes продавец требовал 49,9 тысячи долларов (около 1,4 миллиона гривен), в описании указан пробег 108 тысяч километров. Пользователи соцсети нашли видеозапись, на которой народный депутат позировал на фоне такой же модели, при этом номера транспортных средств совпадают.

В декларации Александра Дубинского из вышеперечисленных авто указан только Mercedes-Benz G55 2009 года. Остальные две машины, по данным журналистов, находятся в собственности у его мамы. Сам депутат этого не скрывает и даже стал создателем мема "Мама любит скорость", когда пошутил во время комментария журналистам.