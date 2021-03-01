Нардеп Дубинский якобы устроил ДТП во Львовской области, - СМИ

Предполагается, что Александр Дубинский потерял управление и спровоцировал столкновение на дороге.

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский 1 марта якобы попал в ДТП во Львовской области. Об этом пишет портал "Слово и дело", ссылаясь на собственные источники в органах правопорядка.

По данным издания, Александр Дубинский ехал за рулем автомобиля, около 6 часов утра он потерял управление и свернул на полосу встречного движения. Неподалеку от города Стрый Toyota нардепа столкнулась с другой машиной.

"Водитель и пассажир автомобиля джип получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз устанавливается", — сообщает СМИ.

Ранее на одной из украинских площадок появились три объявления о продаже иномарок, которые якобы принадлежат Александру Дубинскому, в частности Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 года), Cadillac Escalade (2010) и Honda S2000 (2009) года. За Mercedes продавец требует 49,9 тысячи долларов (около 1,4 миллиона гривен), в описании указан пробег 108 тысяч километров.

Пользователи соцсети нашли видеозапись, на которой народный депутат позировал на фоне такой же модели, при этом номера транспортных средств совпадают. Стоит отметить, объявление опубликовано от имени некого Василия, а цвет указан черный, хотя на снимках он зеленый. Остальные объявления также разместил "Василий". Cadillac Escalade с пробегом в 90 тысяч километров автор оценил почти в 50 тысяч долларов, а Honda S2000 решил продать за 20 999 долларов.

В декларации Александра Дубинского из вышеперечисленных авто указан только Mercedes-Benz G55 2009 года. Остальные две машины, по данным журналистов, находятся в собственности у его мамы. Сам депутат этого не скрывает и даже стал создателем мема "Мама любит скорость", когда пошутил во время комментария.

Писали также, что Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". В эфире телеканала "НАШ" депутат рассказал, что решение приняли еще до того, как он успел войти в зал заседаний. Дубинский уверен, что парламентарии поспешно проголосовали, что не слушать его выступление.

"Это было очень смешно. Я вхожу, а они все убегают", — сказал Дубинский.