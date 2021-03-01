Нардеп Дубінський нібито влаштував ДТП у Львівській області, — ЗМІ

Передбачається, що Олександр Дубінський не впорався з керуванням і спровокував зіткнення на дорозі.

Народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський 1 березня нібито потрапив у ДТП у Львівській області. Про це пише портал "Слово і діло", посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, Олександр Дубінський їхав за кермом автомобіля, близько 6 години ранку він не впорався з керуванням і звернув на смугу зустрічного руху. Неподалік від міста Стрий Toyota нардепа зіткнулася з іншою машиною.

"Водій і пасажир автомобіля джип отримали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені до лікарні. Їхній діагноз встановлюється", — повідомляє ЗМІ.

Раніше на одній з українських майданчиків з'явилися три оголошення про продаж іномарок, які нібито належать Олександру Дубінському, зокрема Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 року), Cadillac Escalade (2010) і Honda S2000 (2009) року. За Mercedes продавець вимагає 49,9 тисяч доларів (близько 1,4 мільйона гривень), в описі вказано пробіг 108 тисяч кілометрів.

Користувачі соцмережі знайшли відеозапис, на якому народний депутат позував на фоні такої ж моделі, при цьому номери транспортних засобів збігаються. Варто зазначити, оголошення опубліковано від імені якогось Василя, а колір вказано чорний, хоча на знімках він зелений. Решту оголошень також розмістив "Василь". Cadillac Escalade з пробігом 90 тисяч кілометрів автор оцінив майже в 50 тисяч доларів, а Honda S2000 вирішив продати за 20 999 доларів.

У декларації Олександра Дубінського з перерахованих вище авто вказано тільки Mercedes-Benz G55 2009 року. Інші дві машини, за даними журналістів, у власності його мами. Сам депутат цього не приховує і навіть став творцем мему "Мама любить швидкість", коли пожартував під час коментаря.

Писали також, що Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". В ефірі телеканалу "НАШ" депутат розповів, що рішення прийняли ще до того, як він встиг увійти в зал засідань. Дубінський упевнений, що парламентарії поспішно проголосували, не слухавши його виступ.

"Це було дуже смішно. Я входжу, а вони всі тікають", — сказав Дубінський.