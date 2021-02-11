"Мама уже не любит скорость". Дубинский якобы выставил на продажу часть своего автопарка (фото)

На одной из крупнейших площадок по продаже автомобилей появилось 3 объявления о продаже машин, которые якобы принадлежат нардепу.

Народный депутат Александр Дубинский выставил на продажу три элитных автомобиля. Среди них Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 года), Cadillac Escalade (2010) и Honda S2000 (2009) года. Об этом сообщает пользователь Евгений Шевченко в Фейсбуке.

На страничке по продаже Mercedes-Benz цена автомобиля указана в долларах. Нардеп за нее хочет получить 49 900 долларов (~1,4 млн гривен). Сообщается, что у машины пробег 108 тысяч километров дорог. Весьма вероятно, что она принадлежит именно семье Дубинского. Пользователи социальных сетей нашли видео, в котором нардеп снимается на фоне Mercedes G55 AMG. На скриншотах и на фото номера автомобиля совпадают. При этом само объявление размещено от имени Василия. Примечательно, что на сайте указан цвет автомобиля как черный, хотя по факту он зеленый.

Фото: Скриншот

Cadillac Escalade 2010 года выпуска с пробегом в 90 тысяч километров оценен в 40 999 долларов. Honda S2000 выставлена на продажу за 20 999 долларов. Эти два объявления также опубликованы от имени Василия.

В декларации народного депутата, из всех выставленных на продажу авто, только Mercedes-Benz G55 2009 года, указан как его собственный. Остальные две машины, по данным журналистов, находятся в собственности у его мамы.

[ + – ] Декларация Александра Дубинского

Фраза "Мама любит скорость" пошла после публикации расследования. Журналисты обратились к нардепу, чтобы тот прокомментировал автопарк в семье, он сказал: "Мама любит скорость". Это фраза стала популярной и своеобразным мемом в соцсетях.

Напомним, журналисты Bihus.info нашли в собственности семьи Дубинского 17 автомобилей и 24 квартиры. Нардеп назвал расследование "заказухой".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус писал в материале, который можно почитать по этой ссылке.