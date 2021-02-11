"Мама вже не любить швидкість". Дубінський нібито виставив на продаж частину свого автопарку (фото)

На одному з найбільших майданчиків з продажу автомобілів з'явилося 3 оголошення про продаж машин, які нібито належать нардепу.

Народний депутат Олександр Дубінський виставив на продаж три елітних автомобілі. Серед них Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 року), Cadillac Escalade (2010) і Honda S2000 (2009) року. Про це повідомляє користувач Євген Шевченко у Фейсбуці.

На сторінці з продажу Mercedes-Benz ціна автомобіля вказана в доларах. Нардеп за неї хоче отримати 49 900 доларів (~ 1,4 млн гривень). Повідомляється, що в машини пробіг 108 тисяч кілометрів доріг. Досить імовірно, що вона належить саме сім'ї Дубінського. Користувачі соціальних мереж знайшли відео, у якому нардеп знімається на фоні Mercedes G55 AMG. На скріншотах і на фото номери автомобіля збігаються. При цьому саме оголошення розміщено під іменем Василя. Примітно, що на сайті вказано колір автомобіля як чорний, хоча по факту він зелений.

Фото: Скриншот

Cadillac Escalade 2010 року випуску з пробігом 90 тисяч кілометрів оцінений у 40 999 доларів. Honda S2000 виставлена на продаж за 20 999 доларів. Ці два оголошення також опубліковані під іменем Василя.

У декларації народного депутата з усіх виставлених на продаж авто тільки Mercedes-Benz G55 2009 року зазначений як його власний. Інші дві машини, за даними журналістів, у власності його мами.

[ + – ] Декларація Олександра Дубінського

Фраза "Мама любить швидкість" зʼявилася після публікації розслідування. Журналісти звернулися до нардепа, щоб той прокоментував автопарк родини, він сказав: "Мама любить швидкість". Ця фраза стала популярною і своєрідним мемом у соцмережах.

Нагадаємо: журналісти Bihus.info знайшли у власності сім'ї Дубінського 17 автомобілів і 24 квартири. Нардеп назвав розслідування "заказухою".

Нагадаємо: 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Більш детально про цю історію Фокус писав у матеріалі, який можна почитати за цим посиланням.