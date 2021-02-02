"Я не успел войти в зал", - Дубинский рассказал, как его исключали из фракции (видео)

Внефракционный нардеп уверен, что решение приняли максимально оперативно для того, чтобы "не слушать что тот будет говорить".

Народный депутат Александр Дубинский во время эфира на телеканале "НАШ" рассказал как проходило его исключение из фракции "Слуга народа". По его словам, он еще даже не успел войти в зал, в котором проходило заседание, а решение о его исключении уже было принято.

"Вчера я приехал на заседание фракции по поводу своего исключения. Я приехал, снял пальто и отправился в зал выступить перед коллегами. Однако прибежал секретариат, начал меня останавливать, "дайте телефон", "зарегистрируйтесь" и т.д. И пока это происходило — три минуты заминки на входе в зал уже — вышел Арахамия и сказал "все, не будем тянуть время, вот результаты, столько-то подписей, проголосовали-исключили, фракция закончилась", — рассказал Дубинский в эфире.

Внефракционный уже нардеп отметил, что его коллеги приняли решение касательного так быстро, чтобы "не слушать что он будет говорить".

"Это было очень смешно. Я вхожу, а они все убегают", — сказал Дубинский.

При этом нардеп в очередной раз заявил, что голосование и подписи за его исключение из фракции якобы являются "фейковыми" и "подделанными на коленке".

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Отметим, после заседания фракции, на котором было принято решение об исключении Дубинского из ее состава, лидер фракции Давид Арахамия заявил, что они не будут придавать огласке "кто и как проголосовал по этому поросу", отметив, что это "внутрефракционный вопрос".

За исключение Дубинского из фракции проголосовало 198 "слуг" из 246. Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк рассказывала, что прошедшее заседание было "самым коротким" в истории фракции.

Примечательно, что 19 января на пресс-конференции Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — та "будет обречена после этого".

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус рассказывал в материале, который можно почитать по этой ссылке.