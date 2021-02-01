Исключение Дубинского поддержали 198 нардепов. В "Слуге народа" прошедшее заседание назвали "самым коротким" в истории фракции.

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Об этом сообщил журналист Максим Назаров на своем канале в Telegram.

По его словам, "за" такое решение проголосовали 198 "слуг", 29 высказались "против", 19 воздержались от голосования.

"Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своем канале в Telegram рассказала, что это было самое короткое заседание фракции "Слуга народа" в истории.

"За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", — написала она.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус рассказывал в материале, который можно почитать по этой ссылке.