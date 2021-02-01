Виключення Дубінського підтримали 198 нардепів. В "Слузі народу" минуле засідання назвали "найкоротшим" в історії фракції.

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Про це повідомив журналіст Максим Назаров на своєму каналі в Telegram.

За його словами, "за" таке рішення проголосували 198 "слуг", 29 висловилися "проти", 19 утрималися від голосування.

"Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму каналі в Telegram розповіла, що це було найкоротше засідання фракції "Слуга народу" в історії.

"За виключення Дубінського зібрали понад 180 підписів", — написала вона.

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Детальніше про цю історію Фокус розповідав в матеріалі, який можна почитати за цим посиланням.