Арахамия рассказал, почему фракция "СН" исключила Дубинского из своих рядов (видео)

Дубинскому предлагали, чтобы он самостоятельно покинул фракцию на время. Но его такая идея не устроила.

Фракция "Слуга народа" не будет демонстрировать поименный список депутатов, которые проголосовали за исключение Александра Дубинского. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил лидер фракции Давид Арахамия.

"В этом нет необходимости. Это внутреннее фракционное решение. Зачем вам результаты?", – спросил Арахамия на соответствующий вопрос журналистов.

Глава фракции отметил, что он сам голосовал "за" исключение из нее Дубинского, поскольку он "не отреагировал на прямой посыл президента". Он напомнил, что Владимир Зеленский обращался к нардепу с предложением покинуть фракцию хотя бы на время, чтобы "не бросать тень на "Слугу народа".

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Ранее стало известно, что за исключение Дубинского из фракции проголосовало 198 "слуг" из 246.

Сам Дубинский назвал свое исключение "чистым фарсом".

""Пройдены все "красные линии". Мы увидели истинные лица политических актёров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", – заявил политик.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус рассказывал в материале, который можно почитать по этой ссылке.