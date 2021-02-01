"Чистый фарс", - Дубинский о своем исключении из "Слуги народа" (видео)

Нардеп считает, что голосование нельзя считать достоверным, поскольку его провели тайно и без подписных листов.

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский считает, что голосование за его исключение из фракции "Слуга народа" является "чистым фарсом". Он отметил, что его проводили тайно и без подписных листов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Пройдены все "красные линии". Мы увидели истинные лица политических актёров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", — заявил Дубинский.

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После появления новостей об исключении его из фракции Дубинский опубликовал на своем канале в Telegram текст, который, по его словам, ему даже не дали озвучить на заседании.

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Отметим, за исключение Дубинского из фракции проголосовало 198 "слуг" из 246.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Более детально об этой истории Фокус рассказывал в материале, который можно почитать по этой ссылке.