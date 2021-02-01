"Чистий фарс", — Дубінський про своє виключення з "Слуги народу" (відео)

Нардеп вважає, що голосування не можна вважати достовірним, оскільки його провели таємно і без підписних листів.

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський вважає, що голосування за його виключення з фракції "Слуга народу" є "чистим фарсом". Він зазначив, що його проводили таємно і без підписних листів. Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Пройдено всі "червоні лінії". Ми побачили справжні обличчя політичних акторів в Офісі президента і в парламенті. Прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання політичних дивідендів для вирішення своїх проблем", — заявив Дубинський.

[ + – ]

Після появи новин про виключення його з фракції Дубинський опублікував на своєму каналі в Telegram текст, який, за його словами, йому навіть не дали озвучити на засіданні.

[ + – ]

Зазначимо, за виключення Дубинського з фракції проголосувало 198 "слуг" з 246.

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубинського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Детальніше про цю історію Фокус розповідав у матеріалі, який можна почитати за цим посиланням.