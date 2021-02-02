"Я не встиг увійти до залу", — Дубінський розповів, як його виключали з фракції (відео)

Позафракційний нардеп упевнений, що рішення ухвалили максимально оперативно для того, щоб "не слухати, що той говоритиме".

Народний депутат Олександр Дубінський під час ефіру на телеканалі "НАШ" розповів, як проходило його виключення з фракції "Слуга народу". За його словами, він ще навіть не встиг увійти до залу, в якому проходило засідання, а рішення про його виключення вже було ухвалене.

"Учора я приїхав на засідання фракції з приводу свого виключення. Я приїхав, зняв пальто і відправився в зал виступити перед колегами. Однак прибіг секретаріат, почав мене зупиняти, "дайте телефон", "зареєструйтеся" тощо. І поки це відбувалося — три хвилини затримки на вході в зал — вийшов Арахамія і сказав "усе, не будемо тягнути час, ось результати, стільки-то підписів, проголосували-виключили, фракція закінчилася", — розповів Дубінський в ефірі.

Позафракційний уже нардеп зазначив, що його колеги ухвалили рішення так швидко, щоб "не слухати, що він буде говорити".

"Це було дуже смішно. Я входжу, а вони всі тікають", — сказав Дубінський.

При цьому нардеп у черговий раз заявив, що голосування та підписи за його виключення з фракції нібито є "фейковими" і "підробленими на коліні".

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Зазначимо, що після засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про виключення Дубінського з її складу, лідер фракції Давид Арахамія заявив, що вони не будуть розголошувати "хто і як проголосував за цих поросят", зазначивши, що це "внутрішньофракційне питання".

За виключення Дубінського з фракції проголосувало 198 "слуг" з 246. Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк розповідала, що минуле засідання було "найкоротшим" в історії фракції.

Примітно, що 19 січня на прес-конференції Дубінський заявляв, що якщо буде ухвалено рішення про виключення його з фракції — та "буде приречена після цього".

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Більш детально про цю історію Фокус розповідав у матеріалі, який можна почитати за цим посиланням.