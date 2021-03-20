"Батько дає покататися": нардеп пояснив, чому їздить на авто, якого немає в декларації

За словами політика, зазвичай він їздить на роботу на іншому автомобілі, який внесений в декларацію.

На Telegram-каналі "Дубина ТБ" виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа Олександра Дубінського з'явилася публікація, згідно з якою нардеп Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") нібито постійно їздить в ВРУ на автомобілі Lexus LandCruiser, якого немає в його щорічній декларації.

Під час спілкування з журналістом політик пояснив, що цей транспортний засіб не внесено до декларації, оскільки він належить не йому.

"Декларувати можна тільки те, що належить тобі чи пов'язаним особам. Це Законом чітко визначено. Це автомобіль мого батька, який той придбав на його власні кошти, які задекларував", — заявив Ніколаєнко.

Журналіст задав питання "Він вам просто дає покататися?", на що нардеп відповів наступне:

"Час від часу я його використовую, коли погода... З ранку був сніг. У мене інший автомобіль, на якому я їжджу на роботу", — заявив Ніколаєнко.

У декларації Ніколаєнко за 2019 рік вказані лише два транспортних засоби: автомобіль BMW 740D 2017 року випуску і мотоцикл Harley Davidson FXD 2010 року випуску.

Нагадаємо, на одному з українських майданчиків з'явилися три оголошення про продаж іномарок, які нібито належать Олександру Дубінському, зокрема Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 року), Cadillac Escalade (2010) і Honda S2000 (2009) року. За Mercedes продавець хотів отримати 49,9 тисячі доларів (близько 1,4 мільйона гривень), в описі вказано пробіг 108 тисяч кілометрів. Користувачі соцмережі знайшли відеозапис, на якій народний депутат позував на тлі такої ж моделі, при цьому номери транспортних засобів збігаються.

У декларації Олександра Дубінського з перерахованих вище авто вказано тільки Mercedes-Benz G55 2009 року. Інші дві машини, за даними журналістів, знаходяться у власності у його мами. Сам депутат цього не приховує і навіть став творцем мема "Мама любить швидкість", коли пожартував під час коментаря журналістам.