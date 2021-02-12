Нардеп от ОПЗЖ Столар заплатил за услуги "троллей" 203 тыс. грн (документ)

Согласно декларации Столара, оплату за услуги "троллей" он осуществил 9 февраля.

11 февраля 2021 года народный депутат фракции ОПЗЖ Вадим Столар подал в НАЗК документ "о существенных изменениях в имущественном состоянии", в котором задекларировал расходы "на оплату услуг троллей". За это он заплатил 203 051 грн.

Согласно документу, оплату за эти услуги нардеп провел 9 февраля 2021 года.

[ + – ] Нардеп Столар оплатил "услуги троллей" Фото: скриншот

Журналисты пытались связаться со Столаром, чтобы уточнить что имелось ввиду под "услугами троллей", однако на момент публикации новости ответа от него получить не удалось.

Первое что приходит на ум, когда в современном мире слышат слово "тролли" — это "интернет-тролли" в социальных сетях, чья задача — провоцировать, оскорблять и издеваться над другими людьми. Чаще всего услуги "троллей" заказывают, если нужно кого-то дискредитировать и выставить в отрицательном свете.

Впрочем, есть и такой вид развлечения, который называется "троллей". Это — скоростной спуск на ролике по крутонаклонному тросу. И, возможно, под "услугами троллей" в декларации Столара имеется ввиду именно такое развлечение.

Отметим, в сентябре 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в Киеве существуют "группы влияния, которые сильно влияют на деятельность администрации" и что он хотел бы уволить с должности главы КГГА не Виталия Кличко, а Вадима Столара, однако у того нет никакой должности.

В СМИ Столара называли "смотрящим по Киеву". Ему принадлежал ряд строительных компаний, которые работали на рынке недвижимости Киева.

В декабре 2020 года у нардепа Столара умерла старшая дочь.