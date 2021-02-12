Нардеп від ОПЗЖ Столар заплатив за послуги "тролей" 203 тис. грн (документ)

Згідно з декларацією Столара, оплату за послуги "тролей" він здійснив 9 лютого.

11 лютого 2021 року народний депутат фракції ОПЗЖ Вадим Столар подав до НАЗК документ "про суттєві зміни в майновому стані", в якому задекларував витрати "на оплату послуг тролей". За це він заплатив 203 051 грн.

Згідно з документом, оплату за ці послуги нардеп здійснив 9 лютого 2021 року.

[ + – ] Нардеп Столар оплатив "послуги тролів" Фото: скриншот

Журналісти намагалися зв'язатися зі Столарем, щоб уточнити що малося на увазі під "послугами тролів", однак на момент публікації новини відповіді від нього отримати не вдалося.

Перше що спадає на думку, коли в сучасному світі чують слово "тролі" — це "інтернет-тролі" в соціальних мережах, чиє завдання — стимулювати, ображати і знущатися над іншими людьми. Найчастіше послуги "тролів" замовляють, якщо потрібно когось дискредитувати і виставити в негативному світлі.

Утім, є і такий вид розваги, який називається "тролей". Це — швидкісний спуск на ролику за допомогою крутопохилого тросу. І, можливо, під "послугами тролей" у декларації Столара мається на увазі саме така розвага.

Зазначимо, у вересні 2019 року тодішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що в Києві існують "групи впливу, які сильно впливають на діяльність адміністрації" та що він хотів би звільнити з посади глави КМДА не Віталія Кличка, а Вадима Столара, однак у того немає ніякої посади.

У ЗМІ Столара називали "смотрящим по Киеву". Йому належала низка будівельних компаній, які працювали на ринку нерухомості Києва.

У грудні 2020 року у нардепа Столара померла старша дочка.