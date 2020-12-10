У народного депутата Вадима Столара умерла старшая дочь

Нардеп просит всех отнестись с пониманием к постигшему его семью горю.

У народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадима Столара умерла старшая дочь (родилась в 2001 году) Дайана Столар.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

Он написал, что смерть наступила от остановки сердца во сне.

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами", – говорится в сообщении.

Народный депутат просил всех отнестись с пониманием к постигшему его семью горю.

"Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь. Отдельная просьба представителям прессы — я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ. Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

Вадим Столар является народным депутатом Верховной Рады ІХ созыва. Был избран по спискам политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В декларации у него указана жена Инна Майструк и дети – Ева, Джемма, Давид и Диана. Диана 2001 года рождения.