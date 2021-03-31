Декларація Разумкова: 28,5 млн гривень готівкою і Tesla

Середня місячна зарплата Разумкова за 2020 рік склала 45,6 тис. грн, його дружина Юлія Чайка заробила майже 7 млн гривень.

Спікер Верховної Ради України подав свіжу декларацію, в якій вказав, що за 2020 рік його офіційна зарплата склала 547 563 грн. З цього випливає, що в минулому році його середній місячний дохід склав приблизно 45,6 тис. грн. Крім зарплати він отримав 4,3 тис. грн матеріальної допомоги від держави, трохи більше 12 тис. грн за продаж еклектичної енергії за "зеленим" тарифом, 1,5 тис. грн процентів за банківським депозитом і майже 1,8 млн грн від відчуження нерухомого майна.

Дружина Разумкова, Юлія Чайка, за рік отримала 6 706 024 грн від заняття підприємницькою діяльністю, майже 240 тис. грн від відчуження цінних паперів і корпоративних прав та 2,2 тис. грн відсотків із депозиту в банку.

Спікер ВРУ задекларував понад 28,5 млн грн і 75 тис. доларів готівкою і більше 180 тис. грн на банківських рахунках. У його дружини, згідно з декларацією, готівкою є 970 тис. грн, 140 тис. доларів і 45 тис. євро.

Сімейство Разумкова володіє чотирма машинами: Toyota Land Cruiser 200 (2013 рік випуску), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) і BMW X5 (2016). Останні дві зареєстровані на Чайку, проте у спікера ВРУ є право користування ними.

Варто зазначити, що, згідно з попередньою щорічною декларацією Разумкова, за частину 2019 року до обрання у ВРУ він отримав 914 200 доходу від підприємницької діяльності. Тобто за 6 місяців до депутатства (став нардепом у серпні) його офіційний дохід був більшим, ніж за весь 2020 рік.

Зазначимо, згідно зі свіжою декларацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за 2020 рік, його середня зарплата за місяць становила 54 тис. грн. А глава МВС Арсен Аваков у минулому році за місяць здебільшого заробляв 57,7 тис. грн.