Свежая декларация Авакова: годовой доход в 5,4 млн грн и коллекции вин, монет и марок

Официальная месячная зарплата министра в 2020 году в среднем составляла 57,7 тыс. грн.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал свежую декларацию, согласно которой его официальная заработная плата за 2020 год составила 692 287 грн. То есть за месяц он в среднем зарабатывал 57,7 тыс. грн. Также за прошлый год он получил 123 151 грн процентов от депозита в банке.

Его супруга — Инна Авакова — за 2020 год заработала 3 241 756 грн в ПАО "Инвестор" и 1 137 874 грн в итальянской компании Avitalia s.r.l. Также она получила 229 950 грн процентов от двух банковских депозитов.

Суммарный доход супругов за 2020 год составил 5 425 018 грн.

В банках Украины глава МВД хранит почти 800 тыс. грн, почти 200 тыс. долларов и 200 тыс. грн в драгоценных металлах (золото в слитке). В итальянском банке Banca Popolare del Frusinate Аваков хранит почти 150 тыс. евро, а его супруга — почти 1,5 млн евро.

В украинских же банках Инна Авакова хранит почти 200 тыс. долларов и 161 тыс. грн.

В разделе декларации "ценное имущество" указан ряд картин, часов, коллекционных монет и марок, вина, ювелирные изделия, шубы, женские сумки и многое другое.

Примечательно, что за 2019 год Аваков заработал 1 120 887 грн, то есть на 428 тыс. грн больше, чем за прошлый год.

Отметим, согласно свежей декларации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за 2020 год, его средняя зарплата в месяц составляла 54 тыс. грн.

Напомним, недавно нардеп Андрей Николаенко ("Батькивщина") в разговоре с журналистом заявил, что ездит на авто, которого нет в декларации, поскольку транспортное средство принадлежит его отцу.