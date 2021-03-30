Свіжа декларація Авакова: річний дохід 5,4 млн грн та колекції вин, монет і марок

Офіційна місячна зарплата міністра у 2020 році в середньому становила 57,7 тис грн.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав свіжу декларацію, згідно з якою його офіційна заробітна плата за 2020 рік становила 692 287 грн. Тобто за місяць він в середньому заробляв 57,7 тис. Грн. Також за минулий рік він отримав 123 151 грн відсотків від депозиту в банку.

Його дружина — Інна Авакова — за 2020 рік заробила 3 241 756 грн в ПАТ "Інвестор" і 1 137 874 грн в італійській компанії Avitalia s.r.l. Також вона отримала 229 950 грн відсотків від двох банківських депозитів.

Сумарний дохід подружжя за 2020 рік склав 5 425 018 грн.

У банках України голова МВС зберігає майже 800 тис грн, майже 200 тис доларів і 200 тис грн у дорогоцінних металах (золото в злитку). В італійському банку Banca Popolare del Frusinate Аваков зберігає майже 150 тис євро, а його дружина — майже 1,5 млн євро.

В українських банках Інна Авакова зберігає майже 200 тис доларів і 161 тис грн.

У розділі декларації "цінне майно" вказано ряд картин, годинників, колекційних монет і марок, вина, ювелірні вироби, шуби, жіночі сумки та багато іншого.

Примітно, що за 2019 рік Аваков заробив 1 120 887 грн, тобто на 428 тис грн більше, ніж за минулий рік.

Зазначимо, згідно з свіжої декларації прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за 2020 рік, його середня зарплата за місяць становила 54 тис грн.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") у розмові з журналістом заявив, що їздить на авто, якого немає в декларації, оскільки транспортний засіб належить його батькові.