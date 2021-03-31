Декларация главы КСУ Тупицкого: недвижимость в Крыму и Донецке и более 3 млн зарплаты

В имуществе семьи Тупицкого находится 6 объектов недвижимости, которые расположены на временно оккупированных территориях

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал обновленную декларацию о своих доходах за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

За прошлый год Тупицкий на должности главы КСУ заработал 3 715 035 гривен зарплаты. Средняя заработная плата главы составила почти 310 тысяч гривен в месяц. Помимо этого он получил 5% от депозита со своего банковского счета. 10 320 гривен Тупицкому выплатили в качестве помощи при рождении ребенка. Больше никаких доходов судья не указывал.

На банковских счета у главы КСУ находится 201 тысяча в гривнах, 715 долларов и 15 евро. У его жены на банковском счете находится 242 доллара.

Основные сбережения семья Тупицкого хранит в наличном виде:

51 500 долларов;

230 000 гривен.

Также на жену Тупицкого Ольгу записана фирма с главным офисом в США — Vega Fiunancial, которые занимается финансовой деятельностью.

В декларации указан только один автомобиль — BMW X6 2012 года, который был приобретен за 706 тысяч гривен.

[ + – ] BMW X6 Фото: Википедия

Наибольшую часть в декларации занимает недвижимость Александра Тупицкого и его жены. В декларации указана одна квартира (221,5 квадратных метров) в оккупированной Ялте и два земельных участка — один на 690 квадратов, а второй на 126. Второй участок был куплен уже после аннексии Крыма в 2018 году. О приобретении писали журналисты "Схем", которые обнаружили приобретение.

В имуществе также находятся квартира, земельный участок и гараж в оккупированном Донецке, которые были приобретены в период с 2000 по 2009 годы.

Глава КСУ также имеет 2 дома в Киеве и области на 493,8 кв. метров и на 60 квадратов. Также есть земельный участок на 750 квадратных метров в Василькове.

Напомним, Зеленский отменил указ Януковича, который назначал Александра Тупицкого главой КСУ.

Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными хранится 28,5 млн гривен.

В декларации Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен, у него также есть коллекция вин, монет и марок.