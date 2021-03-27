Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Согласно тексту указа, Тупицкий создавал "угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента в субботу, 27 марта.

Отмечается, что указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

Кроме того, президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ – Александра Касминина.

В указе Зеленский пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Как отмечается в документе, указ подписан с целью гарантирования Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого в конце декабря он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля. А 26 февраля Зеленский снова отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.