Глава КСУ Тупицкий подал в суд на Зеленского

Тупицкий хочет, чтобы суд признал противоправным указ президента о его отстранении от должности.

В понедельник, 1 января, в Кассационный административный суд поступил иск о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского от 29 декабря, которым тот на 2 месяца "отстранил от должности" главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.

На сайте "Судова влада" действительно есть производство под номером 9901/20/21, ответчиком в котором является Зеленский, а истцом — Тупицкий.

[ + – ] Тупицкий подал в суд на Зеленского Фото: скриншот

В судейскую коллегию входят Берназюк Я.О., Мороз Л.Л., Бучик А.Ю., Железный И.В. и Рыбачук А.И.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.