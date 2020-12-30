Указ Зеленского об отстранении Тупицкого "ничтожный", – заявление КСУ

По мнению судей КСУ, издание указа Зеленского является незаконным вмешательством в деятельность судьи КСУ и влечет за собой юридическую ответственность.

Конституционный суд заявил, что судья Александр Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности, а президенту Владимиру Зеленскому следует отменить указ о его отстранении. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Там отметили, что статья 154 Уголовно-процессуального кодекса, на которую сослался Зеленский при отстранении Тупицкого, не распространяется на судей КСУ.

Указ Зеленского, по убеждению Конституционного суда, "юридически ничтожен и не может подлежать исполнению", поскольку издан президентом с превышением конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, а также "посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины".

В КС отмечают, что этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

Напомним, из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыт целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде дело против их главы называют "давлением на суд".

28 декабря глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако этого не произошло. Из-за неявки на допрос в ОГ попросили Зеленского отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введения в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей Александра Тупицкого.