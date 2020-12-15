Верховная Рада восстановила полномочия НАПК, отмененные КСУ

Теперь НАПК может проверять декларации чиновников и контролировать их обнародование.

Верховная Рада проголосовала за возвращение полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по проверке электронных деклараций должностных лиц, которые ранее отменил Конституционный суд.

Об этом сообщает Громадське.

За законопроект №4470 отдали свои голоса 300 народных депутатов.

Теперь НАПК может проверять декларации чиновников и контролировать их обнародование.

Также закон восстанавливает круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников.

Кроме того, закон дает право уполномоченным лицам:

беспрепятственно входить в помещения государственных органов по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, необходимым для проведения проверки;

требовать необходимые документы и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом, в связи с реализацией своих полномочий;

в соответствии с распределением обязанностей составлять протоколы об административных правонарушениях;

получать письменные объяснения от должностных лиц и должностных лиц государственных органов, независимо от формы собственности.

Напомним, ранее Конституционный суд отменил криминальную ответственность за недостоверные данные в декларациях. После чего народные депутаты ее снова ввели, а Венецианская комиссия дала свою оценку действиям суда.