Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ

Решение Конституционного суда названо подрывающим общественное доверие к конституционному правосудию в целом.

Верховная Рада и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения.

"В свою очередь, Конституционный Суд … должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности, должен принимать решения, которые в целом соответствуют мировой судебной практике. Что еще более важно, конституционный суд должен принимать решения исключительно в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", – говорится в заключении Венецианской комиссии (ВК), опубликованном вечером 9 декабря.

Заключение было запрошено президентом Владимиром Зеленским 25 ноября.

Комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и "возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой – нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей".

Такое решение имеет не только непосредственные негативные последствия для борьбы с коррупцией в Украине, но такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом, считают в ВК.

Тем не менее, конституционная роль Конституционного суда должна соблюдаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Поэтому ВК Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения:

уголовную ответственность за подачу заведомо ложных сведений в декларации следует восстановить;

полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) проверять декларации государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы Конституционного суда;

что касается полномочий НАПК по отношению к судьям, то могут быть предусмотрены дополнительные гарантии путем внесения в закон поправок для защиты от возможных злоупотреблений по отношению к судьям. В частности, могут быть специальные исключения и процессуальные гарантии, надзор за деятельностью НАБУ в отношении судей либо в форме механизма рассмотрения жалоб или в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган.

Это заключение будет представлено для утверждения на пленарном заседании Венецианской комиссии 11 декабря.

Венецианская комиссия – ее официальное название Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название комиссии.

Напомним, Зеленский попросил Верховную Раду не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда до тех пор, пока ВК не сделает выводы по ситуации с КСУ.

7 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под № 4434.