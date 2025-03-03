За взятки и незаконные доходы: в НАБУ раскрыли, сколько нардепов получили подозрения за годы войны
По данным правоохранителей, чаще всего парламентариев подозревают в коррупции, злоупотреблении властью, незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой с 2016 по 2024 год объявили о подозрении 68 действующим и бывшим народным депутатам, сообщает пресс-служба НАБУ на официальной странице в Facebook.
В ведомстве уточнили, что 41 из 68 подозрений народным избранникам были вручены после начала полномасштабной войны с Россией: за период с 2022 по 2024 год.
Чаще всего нардепы получали подозрения в:
- присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением;
- получении взятки;
- злоупотреблении властью;
- декларировании недостоверной информации;
- незаконном обогащении.
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"Закон одинаков для всех, и ни один статус не может быть поводом его безнаказанно нарушать", — написали в пресс-службе НАБУ.
Напомним, 21 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина сложила мандат. Ранее НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении: приобретении дома, земельных участков и активов на сумму более 20 млн гривен.
Верховная Рада Украины 25 февраля поддержала сложение мандата Кормышкиной.
11 февраля Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины сообщали о разоблачении бывшего народного депутата, который работал на временно оккупированных территориях и платил налоги в Россию.
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