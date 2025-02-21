"Минус слуга": Ирина Кормышкина сложила мандат нардепа, все детали

Ирина Кормышкина проходит обвиняемой по делу о незаконном приобретении дома, земельных участков и активов на сумму более 20 млн гривен. Финальное решение о ее уходе должен принять парламент.

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина подала заявление о сложении полномочий. Об этом стало известно из анонса заседания комитета Рады по вопросам регламента и депутатской этики на 24 февраля.

Комитет должен принять заключение, а финальное решение о сложении мандата депутата утвердит парламент. Кормышкина публично не комментировала данную информацию.

О сложении депутатских полномочий Кормышкиной пишет и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Депутат от Ирина Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий… Еще минус "слуга", — отметил политик.

Ирину Кормышкину подозревают незаконном обогащении

Ирину Кормышкину (в девичестве Аллахвердиева) подозревают в сокрытии информации о приобретении дома и двух земельных участков. Политик не задекларировала данное имущество, НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Муж нардепа Юрий Кормышкин говорил, что Ирина в этом доме не жила и не владеет им. Дом купило предприятие Кормышкина еще до его брака.

Правоохранители квалифицируют действия Кормышкиной по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, что карается штрафом от четырех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, до 240 часов общественных работ, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением на 3 года права занимать определенные должности.

Следствие также выяснило, что с 2021 по 2022 годы нардеп получила активы на более 20 миллионов гривен при официальном доходе 2,7 миллиона гривен. Нардепа брали на поруки глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ким говорил, что знаком с Кормышкиной 20 лет и доказывал, что она не скрывается от следствия и сотрудничает с правоохранителями, поэтому может продолжать выполнять обязанности депутата.

Что известно об Ирине Кормышкиной

Кормышкина родом из Николаева, в 2019 году прошла в Раду от партии"Слуга народа" как беспартийная. Летом 2020 года с ней произошел сексистский скандал: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия обсуждали Ирину Аллахвердиеву и говорили такие слова, как "баба рабочая" и "корабельная сосна".

Кормышкина изменила фамилию в 2023 году, когда вышла замуж за депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" Юрия Кормышкина.

Напомним, Кормышкин также получил подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем и декларировании недостоверной информации.

Фокус ранее писал о бюджетных тратах на ненужный депутатам автопарк парламента. В прошлом году на его содержание потратили около 100 млн гривен.