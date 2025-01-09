Нардеп Кормышкина получила подозрение в сокрытии имущества: ее муж отреагировал

"Слугу народа" Ирину Кормышкину подозревают в том, что при заполнении е-декларации она скрыла данные о доме и земельных участках. Ее муж утверждает, что дом Ирине не принадлежит.

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Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина (в девичестве Аллахвердиева) подозревается в сокрытии данных о доме и двух земельных участках при декларировании имущества. Об объявлении подозрения действующему народному депутату сообщили 9 января в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. О том, что речь идет о нардепе Ирине Кормышкиной, источники в правоохранительных органах сообщили журналистам "Суспільного".

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили депутату о подозрении во внесении ложных данных в е-декларации. Следствие выяснило, что в декларации за 2023 год она не указала данные о доме и двух земельных участках.

Муж подозреваемой Юрий Кормышкин в комментарии журналистам сказал, что Ирина в указанном доме не жила и не является его владелицей. По его словам, дом купило его предприятие еще до их брака.

"Владелец земельных участков — юридическое лицо, к которому она не имеет никакого отношения", — заверил мужчина.

Действия Кормышкиной квалифицируют по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Наказанием по этой статье может быть штраф от четырех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, до 240 часов общественных работ, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением на 3 года права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ирину Кормышкину подозревают в незаконном обогащении

Осенью 2024 года парламентарий уже получала подозрение по другой статье. В пресс-службе НАБУ 17 октября объявили народному депутату из Николаева Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, в 2021-2022 годах она завладела активами на более 20 миллионов гривен, тогда как ее официальный доход составлял 2,7 миллиона гривен.

23 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что нардепа взяли на поруки глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

24 октября Виталий Ким объяснил, почему взял на поруки подозреваемую. По его словам, он знаком с Ириной 20 лет, она не скрывается от следствия и сотрудничает с правоохранителями, а поручительства позволяют ей продолжать выполнять обязанности в парламенте.

Напомним, 9 января нардеп Анатолий Костюх в ответ на вопрос о низких зарплатах в Украине посоветовал украинцам "менять работу".

8 января народный депутат Николай Тищенко, которому за два дня до того суд не возобновил домашний арест, пришел в Верховную Раду и заявил, что больше не будет бороться с колл-центрами.