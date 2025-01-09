Нардепка Кормишкіна отримала підозру у приховуванні майна: її чоловік відреагував

"Слугу народу" Ірину Кормишкіну підозрюють у тому, що під час заповнення е-декларації вона приховала дані про будинок і земельні ділянки. Її чоловік стверджує, що будинок Ірині не належить.

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Народна депутатка Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна (у дівоцтві Аллахвердієва) підозрюється у приховуванні даних про будинок і дві земельні ділянки при декларуванні майна. Про оголошення підозри чинній народній депутатці повідомили 9 січня в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України. Про те, що мова йде про нардепку Ірину Кормишкіну, джерела у правоохоронних органах повідомили журналістам "Суспільного".

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили депутатці про підозру у внесенні неправдивих даних до е-декларації. Слідство з'ясувало, що декларації за 2023 рік вона не вказала дані про будинок і дві земельні ділянки.

Чоловік нардепки Юрій Кормишкін у коментарі журналістам сказав, що Ірина в зазначеному будинку не жила та не є його власницею. За його словами, будинок купило його підприємство ще до їхнього шлюбу.

"Власник земельних ділянок — юридична особа, до якої вона не має жодного відношення", — запевнив чоловік.

Дії Кормишкіної кваліфікують за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Покаранням за цією статтею може бути штраф від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 240 годин громадських робіт, обмеження чи позбавлення волі на термін до 2 років з позбавленням на 3 роки права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні

Восени 2024 року парламентарка вже отримувала підозру за іншою статтею. У пресслужбі НАБУ 17 жовтня оголосили народній депутатці з Миколаєва Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона заволоділа активами на понад 20 мільйонів гривень, тоді як її офіційний дохід складав 2,7 мільйона гривень.

23 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що нардепку взяли на поруки голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

24 жовтня Віталій Кім пояснив, чому взяв на поруки підозрювану. За його словами, він знайомий з Іриною 20 років, вона не ховається від слідства та співпрацює з правоохоронцями, а поруки дозволяють їй продовжувати виконувати обов'язки в парламенті.

Нагадаємо, 9 січня нардеп Анатолій Костюх у відповідь на питання про низькі зарплати в Україні порадив українцям "міняти роботу".

8 січня народний депутат Микола Тищенко, якому за два дні до того суд не поновив домашній арешт, прийшов до Верховної Ради та заявив, що більше не буде боротися з кол-центрами.