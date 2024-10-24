"Знаю 20 років": Кім пояснив, чому взяв на поруки підозрювану у незаконному збагаченні нардепку

За словами очільника Миколаївської ОВА, Ірина Кормишкіна не переховується від слідства, а співпрацює з правоохоронними органами. Він розказав, що знайомий з депутаткою з часів, коли вона працювала у бізнесі.

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У середу, 23 жовтня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Поручителями стали очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Своє рішення останній пояснив в ефірі телемарафону у четвер, 24 жовтня.

Кім наголосив на презумпції невинуватості та заявив, що знає Кормишкіну 20 років — ще "з часів її роботи у бізнесі страхування".

"Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я знаю, що це (порука — ред.) дозволить їй нормально працювати, і те що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів, а зараз повноцінно співпрацює, надає всі документи. Це і дало суду змогу звільнити її на поруки", — пояснив очільник Миколаївської ОВА.

Він також додав, що суд призначив запобіжний захід для депутатки саме у вигляді особистої поруки, бо "вона добропорядно веде себе по слідству".

Що відомо про Ірину Кормишкіну

Ірина Кормишкіна родом із Миколаєва. У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" (№116 у списку), як безпартійна.

Влітку 2020 року в мережі оприлюднили відеоролик, де тодішній очільник партії "Слуга народу", а нині перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко і керівник однойменної фракції Давид Арахамія обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву (змінила прізвище на Кормишкіна у 2023 році, заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" Юрія Кормишкіна, — ред.) У діалозі звучали такі фрази, як "баба робоча" і "корабельна сосна".

Нагадаємо, 17 жовтня НАБУ та САП Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Вона придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.