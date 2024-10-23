Підозрюють у незаконному збагаченні: нардепа Кормишкіну взяли на поруки Арахамія і Кім

У САП заявили, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

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Народну депутатку України від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, узяли на поруки голова фракції Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народної депутатки України, яка підозрюється в незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма". Кіма", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на підозрювану покладено виконання процесуальних обов'язків:

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

У САП зазначили, що строк дії обов'язків — два місяці. Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

"Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти надалі народною депутаткою України через юридичну особу придбано будівлю поблизу м. Одеси, у якій вона проживає", — сказано в повідомленні.

У САП також заявили, що 16.10.2024 нардепці було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що саме її зовнішність 2020 року перші особи партії "Слуга народу" голова фракції Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко фривольно обговорювали в межах робочої поїздки до Миколаєва. Так, Корнієнко заявив, що їхня колега — "баба робоча, як корабельна сосна". І "взагалі красуня". Щоправда, тоді Ірина мала прізвище Аллахвердієва.

Раніше Фокус писав, що 17 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному депутату. Хоча ім'я підозрюваної не називали, журналіст Олег Новіков, який спеціалізується на висвітленні діяльності НАБУ, повідомив, що йдеться про народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну.