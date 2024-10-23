Подозревают в незаконном обогащении: нардепа Кормышкину взяли на поруки Арахамия и Ким

В САП заявили, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период.

Related video

Народного депутата Украины от "Слуги народа" Ирину Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении, взяли на поруки глава фракции Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"23 октября 2024 года следователь судья ВАКС применил к народному депутату Украины, которая подозревается в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки. Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и главу одной из областных военных администраций В. Кима", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на подозреваемую возложено исполнение процессуальных обязанностей:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.

В САП отметили, что срок действия обязанностей – два месяца. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

"Напомним, в рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором оно проживает", — сказано в сообщении.

В САП также заявили, что 16.10.2024 нардеп была уведомлена о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что именно ее внешность в 2020 году первые лица партии "Слуга народа" глава фракции Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко фривольно обсуждали в рамках рабочей поездки в Николаев. Так, Корниенко заявил, что их коллега – "баба рабочая, как корабельная сосна". И "вообще красотка". Правда, тогда Ирина имела фамилию Аллахвердиева.

Ранее Фокус писал, что 17 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему депутату. Хотя имя подозреваемой не называли, журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ, сообщил, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной.