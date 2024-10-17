Народного депутата подозревают в незаконном обогащении на 20 миллионов, — НАБУ

По данным следствия, на полученные деньги депутат купила дом в Одесской области, в котором проживает сейчас.

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17 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему депутату. Следствие считает, что в 2021-2022 годах подозреваемая получила в собственность активы более чем на 20 миллионов гривен. Сообщения опубликовали на официальном сайте НАБУ.

В бюро отметили, что в период с 2021 по 2022 год официальные доходы и сбережения подозреваемой составляли не более 2,7 миллиона гривен, и они были потрачены на другие цели.

Действия народного депутата квалифицировали по ст. 368-5 УК Украины — незаконное обогащение.

По информации следствия, на незаконно полученные средства нардеп через юридическое лицо приобрела дом вблизи Одессы, в котором проживает сегодня.

Кого подозревают?

В антикоррупционном бюро фамилию подозреваемой не называют. Однако журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ, сообщил в Telegram, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной.

По информации СМИ, в незаконном обогащении подозревают Ирину Кормышкину Фото: Facebook

В НАБУ напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считают невиновным в совершении преступления и не могут подвергаться уголовному наказанию, пока его вина не доказана и не установлена обвинительным приговором в суде.

Напомним, в 3 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой. О решении стало известно из трансляции заседания суда в соцсетях. В январе того же года депутат получила в подарок 20 миллионов гривен и швейцарские часы с бриллиантами.

Также 29 августа 2024 года журналисты сообщали, что глава антимонопольного комитета Павел Кириленко, подозреваемый в незаконном обогащении на 56,2 миллиона гривен, внес залог в размере 30,28 миллиона гривен.