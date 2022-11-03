ВАКС обязал генпрокурора открыть дело против нардепа, которой подарили 20 млн гривен (видео)

Ранее Андрей Костин отказался зарегистрировать производство в отношении депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. В январе этого года она получила в подарок крупную сумму денег и швейцарские часы с бриллиантами.

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Высший антикоррупционный суд Украины обязал генерального прокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой по факту предполагаемого незаконного обогащения. Трансляция сегодняшнего заседания размещена в соцсетях ВАКС.

Соответствующее решение приняла судья ВАКС Лариса Задорожная.

Ранее в октябре Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратился к Костину с просьбой зарегистрировать производство в отношении нардепа и расследовать факт передачи Аллахвердиевой крупной суммы денег и дорогостоящего подарка.

Ирина Аллахвердиева и подарки

В обращении ЦПК, подписанном руководителем организации Виталием Шабуниным, сообщается, что 26 января этого года нардеп получила подарок в размере 14,355 млн грн от гражданина Украины Валерия Владимировича Сурина. Данную информацию Аллахвердиева указала в своей декларации о доходах. При этом она не указала, кем именно ей приходится Сурин.

До этого этот же человек подарил Аллахвердиевой еще 5,3 млн грн, а также швейцарские часы Defy Midnight производителя Zenith за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

На сайте OpenDataBot указывается, что Валерий Сурин возглавляет Николаевское областное объединение рыбохозяйственных предприятий. По сведениям некоторых журналистов, Сурин является отцом Аллахвердиевой. При этом, как считают в ЦПК, он не имел такого состояния, которое бы позволило делать столь щедрые подарки.

Костин отказался возбудить дело

Несмотря на то, что Центр противодействия коррупции отправил обращение генпрокурору, Костин отказался открыть уголовное производство. Об этом сообщил Шабунин у себя в соцсетях.

"Закон в таких случаях предельно ясен: в течение 24 часов генпрокурор обязан начать расследование (см. ст. 214 УПК). Однако Костин нарушил эту норму", –– прокомментировал глава ЦПК.

По словам Шабунина, организация обратилась в суд с жалобой на Костина. В результате ВАКС обязал генпрокурора открыть производство. Решение обжалованию не подлежит.

[ + – ] Полная запись из зала суда по жалобе Центра противодействия коррупции

Судья Задорожная также обязала Костина сообщить об исполнении решения.

После открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в заявлении ЦПК относительно подарков Аллахвердиевой.

Напомним, об Ирине Аллахвердиеве широко заговорили после скандала с ее однопартийцами Давидом Арахамией и Александром Корниенко. Народные депутаты решили обсудить внешность своей коллеги, не обратив внимание на включенную камеру. В итоге в сети разлетелось видеозапись, на которой Корниенко сравнивает Аллахвердиеву с "корабельной сосной".