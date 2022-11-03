ВАКС зобов'язав генпрокурора відкрити справу проти нардепаки, якій подарували 20 млн гривень (відео)

Раніше Андрій Костін відмовився зареєструвати провадження щодо депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої. У січні цього року вона отримала в подарунок велику суму грошей і швейцарський годинник із діамантами.

Related video

Вищий антикорупційний суд України зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки від фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої за фактом ймовірного незаконного збагачення. Трансляцію сьогоднішнього засідання розміщено в соцмережах ВАКС.

Відповідне рішення ухвалила суддя ВАКС Лариса Задорожна.

Раніше в жовтні Центр протидії корупції (ЦПК) звернувся до Костіна з проханням зареєструвати провадження щодо нардепки та розслідувати факт передачі Аллахвердієвої великої суми грошей та дорогого подарунку.

Ірина Аллахвердієва та подарунки

У зверненні ЦПК, підписаному керівником організації Віталієм Шабуніним, повідомляється, що 26 січня цього року нардепка отримала подарунок у розмірі 14,355 млн грн від громадянина України Валерія Володимировича Суріна. Цю інформацію Аллахвердієва вказала у своїй декларації про доходи. Водночас вона не вказала, ким саме їй є Сурін.

До цього ця ж людина подарувала Аллахвердієвій ще 5,3 млн грн, а також швейцарський годинник Defy Midnight виробника Zenith за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами.

На сайті OpenDataBot зазначається, що Валерій Сурін очолює Миколаївське обласне об'єднання рибогосподарських підприємств. За даними деяких журналістів, Сурін є батьком Аллахвердієвої. Однак, як вважають у ЦПК, він не мав такого статку, який би дозволив робити такі щедрі подарунки.

Костін відмовився порушити справу

Попри те, що Центр протидії корупції надіслав звернення до генпрокурора, Костін відмовився відкрити кримінальне провадження. Про це повідомив Шабунін у себе в соцмережах.

"Закон у таких випадках гранично зрозумілий: протягом 24 годин генпрокурор зобов'язаний розпочати розслідування (див. ст. 214 КПК). Однак Костін порушив цю норму", — прокоментував глава ЦПК.

За словами Шабуніна, організація звернулася до суду зі скаргою на Костіна. В результаті ВАКС зобов'язав генпрокурора відкрити провадження. Рішення оскарженню не підлягає.

[ + – ] Повний запис із зали суду за скаргою Центру протидії корупції

Суддя Задорожна також зобов'язала Костіна повідомити про виконання рішення.

Після відкриття провадження його мають передати до НАБУ та САП для проведення розслідування та перевірки фактів, викладених у заяві ЦПК щодо подарунків Аллахвердієвої.

Нагадаємо, про Ірину Аллахвердієва широко заговорили після скандалу з її однопартійцями Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком. Народні депутати вирішили обговорити зовнішність своєї колеги, не звернувши увагу на увімкнену камеру. У результаті в мережі розлетівся відеозапис, на якому Корнієнко порівнює Аллахвердієву з "корабельною сосною".