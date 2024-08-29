Глава Антимонопольного комитета Кириленко внес залог в размере 30 млн гривен

Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен. Прокуроры просили отправить подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 120 млн гривен.

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Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, внес залог в размере 30,28 миллиона гривен. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 29 августа.

28 августа суд не удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которое было поддержано прокурором САП, о взятии Кириленко под стражу. Вместо этого суд избрал для него меру пресечения в виде залога и личных обязательств сроком на два месяца.

Кириленко должен сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, не покидать пределы Киева и по первому требованию прибывать к детективу, прокурору и суду.

Сторона обвинения не согласилась с решением суда и планирует обжаловать его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Дело Кириленко

22 марта НАБУ и САП зарегистрировали в отношении председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко уголовное производство по статьям незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. Это произошло после того, как журналисты проекта "Схемы" нашли у бывшего главы Донецкой ОГА элитное имущество на 70 миллионов гривен в Ужгороде и Киеве.

Напомним, 14 августа НАБУ сообщило Кириленко о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 миллиона гривен. По версии следствия, в 2020-2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, приобрел 21 объект недвижимого имущества и люксовый автомобиль. Имущество зарегистрировано на родственников жены.

28 августа ВАКС избрал Кириленко меру пресечения в виде залога. Прокуроры просили суд отправить подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в 120 миллионов гривен.