Семейное состояние на 70 млн: НАБУ и САП взялись за экс-главу Донецкой ОГА

Журналисты выяснили, что никто из родственников Павла Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести недвижимость, земельные участки под Киевом и элитные апартаменты.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины начали уголовное производство в отношении председателя Антимонопольного комитета, экс-главы Донецкой ОГА Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу САП.

Уголовное производство открыли 22 марта — на следующий день после выхода программы "Схемы", в которой журналисты осветили, что семья чиновника в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Речь идет о покупке большого имения под Киевом и 2 земельных участков под Киевом, офисных помещений в столице, двух кроссоверов, трех квартир с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментов с паркоместами в Ужгороде. Все это имущество оформлено на бабушку жены и родителей. Журналисты обнаружили, что никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это дорогостоящее имущество. Сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации — прим. ред.) и ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение — прим. ред.)", — говорится в ответе прокуратуры на запрос Радио Свобода.

Досудебное расследование осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок до трех лет.

"Схемы" установили, что большую часть элитного имущества Кириленко приобрел, занимая должность главы Донецкой ОГА.

Сам чиновник объяснил журналистам, что имущество приобретено на состояние семьи — в свое время бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке.

Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальных подтверждений этой версии происхождения состояния семьи, заявляя, что "все осталось в оккупированной Горловке".

Также "Схемы" выяснили, что чиновник в декларацию не внес имущество семьи, в частности, 4-комнатную квартиру в Киеве в 200 квадратных метров, где он живет с семьей, а также автомобиль жены BMW X3.

Напомним, что 6 сентября Верховная Рада назначила Павла Кириленко, который ранее возглавлял Донецкую областную военную администрацию (ОВА), на должность главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).