Дома, машины, квартиры: расследователи отыскали имущество главы Антимонопольного комитета (видео)

Павел Кириленко 15 лет находится на государственной службе и получает зарплату как госслужащий. При этом его тесть стал владельцем имения под Киевом, в котором есть двухэтажный дом, гараж и гостевой домик с витражными окнами.

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Нынешний глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко в своей электронной декларации указал не все имущество, которым может владеть. Другими квартирами, авто и недвижимостью владеют его близкие родственники. Основной прирост доходов произошел во время работы чиновника на предыдущей должности — главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА). О доходах Кириленко и его семьи говорится в расследовании проекта "Схемы" на портале "Радио Свобода".

Авторы расследования напомнили, что Кириленко возглавил Антимонопольный комитет в сентябре 2023 года. Все время до этого момента он работал исключительно в государственных институтах. Сначала — был прокурором в разных регионах Украины. Затем, в 2019 году, — стал главой Донецкой ОГА. Во время российского вторжения — главой ОВГА.

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Кириленко получал зарплату госчиновника с 2008 по 2023 гг. и за это время приобрел имущества на сумму 70 млн грн, — заявили журналисты. Они решили установить, кто владеет этим имуществом и могли ли эти люди на него заработать.

Расследование коррупции — детали дела Кириленко

Журналисты рассказали, что отыскали имущество, принадлежащее семейству Кириленко на западе Украины, в Киеве и Киевской области. Время, когда оно появлялось, — управление Донетчиной. В репортаже перечислили, чем владеет чиновник и его семья:

большое имение под Киевом — 1 шт.;

земельный участок под Киевом — 2 шт.;

офисная недвижимость в Киеве — 200 кв. м;

кроссоверы — 2 шт.;

квартиры с паркоместами в элитной застройке Киева — 3 шт.;

апартаменты в Ужгороде — 4 шт.

В расследовании указывается, что родственники чиновника (тесть, бабушка, жена, дочь и др.) никогда не были предпринимателями и в течение последних 25 лет не имели доходов, которых бы хватило на такие имения.

Например, тесть стал владельцем земельного участка под Киевом — там стоит двухэтажный дом, гараж и гостевой дом. За все это заплатили 4 млн грн, — рассказывается в сюжете. Вопрос возник, когда установили реальную цену гостевого дома с витражными окнами — он стоил 450 тыс. долл., то есть — около 10 млн грн.

Расследование Схем — имение под Киевом, которым владеет член семьи Кириленко Фото: Схемы

Журналисты "Схем" рассказали, где расположены дома-офисы-участки, сколько они могут на самом деле стоить. Заметили, что это все лишь частично фигурирует в декларации чиновника. Наконец они поинтересовались у фигуранта, кому принадлежит имущество. По его словам, жена владеет квартирой и машиной, другой машиной владеет дочь. Также он заверил, что уточнит определенные финансовые вопросы, на которые пока не может ответить.

"Я действительно не могу сказать, сколько оно [офисное помещение — ред.] стоит. Будут вопросы — буду на них отвечать, если касается меня. Будут вопросы к родственникам — я уверен, они предоставят адекватный ответ. [Документирование продажи акций — ред.] уверен, что также где-то осталось".

В расследование объяснили, что важно узнать происхождение имущества Кириленко, поскольку он возглавил Антикоррупционный комитет. А в комитете вращаются большие деньги и крупные предприниматели. Журналисты призвали президента Украины Владимира Зеленского откликнуться на результаты расследования.

На странице Facebook топ-чиновника пока отсутствует реакция на информацию, обнародованную журналистами.

Отметим, Фокус рассказывал о расследовании проекта Bihus.info, в котором речь шла о бывшем директоре "Киевского метрополитена". Журналисты выяснили, что столичное коммунальное предприятие слишком часто сотрудничало с компаниями, причастными к чиновнику. Особенно большой контракт заключили с владелицей компании, которая является балериной и хореографом.

Напоминаем, после выхода расследования о директоре метро мэр Киева Виталий Кличко принял решение уволить его с должности. Тем временем Фокус опубликовал рейтинг коррупционных скандалов 2023 года: на первом месте — сделка работницы налоговой службы столицы.