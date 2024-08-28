Суд избрал меру пресечения главе АМКУ Павлу Кириленко: прокурор будет обжаловать решение

Главе АМКУ, которого подозревают в незаконном обогащении, избрали залог в размере более 30 миллионов гривен. Прокуроры просили суд отправить Кириленко под стражу с возможностью залога в 120 млн гривен.

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Во время своего заседания Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании ложной информации, в виде залога в размере более 30 миллионов гривен. Об этом информирует "Суспільне".

В ВАКС сообщили, что подозреваемый, который не содержится под стражей, не позднее пяти дней обязан внести 30 280 000 грн. на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить документ, подтверждающий это.

Павел Кириленко, в случае внесения залога, обязан не отлучаться из Киева, прибывать по требованию к прокурору или в суд, сообщать об изменении места своего проживания, носить электронный браслет и сдать свой паспорт для выезда за границу.

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Как отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сторона обвинения настаивала на взятии подозреваемого под стражу с альтернативой залога на сумму 121 миллион 120 тысяч гривен.

"Это почти вдвое больше, чем сумма имущества, приобретение которой инкриминируется уголовным производством", — отметила представительница САП Валентина Гребенюк.

Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.

Павел Кириленко в комментарии сообщил, что на время следствия его не отстраняли от работы и сейчас он продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета.

Напомним, Павла Кириленко подозревают в том, что занимая должность главы обладминистрации в 2020-2023 годах, он приобрел 21 объект недвижимости и автомобиль BMW Х3. Разница между стоимостью имущества и доходами составила 56,2 млн грн.