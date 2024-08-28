Суд обрав запобіжний захід голові АМКУ Павлу Кириленку: прокурор оскаржуватиме рішення

Очільнику АМКУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн гривень.

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Під час свого засідання Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні неправдивої інформації, у вигляді застави у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Про це інформує "Суспільне".

У ВАКС повідомили, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів зобов'язаний внести 30 280 000 грн. на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує.

Павло Кириленко, у разі внесення застави, зобов'язаний не відлучатися з Києва, прибувати на вимогу до прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця свого проживання, носити електронний браслет та здати свій паспорт для виїзду за кордон.

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Як зазначили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, сторона звинувачення наполягала на взятті підозрюваного під варту з альтернативою застави на суму 121 мільйон 120 тисяч гривень.

"Це майже удвічі більше, ніж сума майна, набуття якої інкримінується кримінальним провадженням", — зауважила представниці САП Валентина Гребенюк.

Прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Павло Кириленко у коментарі повідомив, що на час слідства його не відсторонювали від роботи й наразі він продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, Павла Кириленка підозрюють у тому, що обіймаючи посаду голови обладміністрації у 2020–2023 роках, він набув 21 об’єкт нерухомості та автомобіль BMW Х3. Різниця між вартістю майна та доходами становила 56,2 млн грн.