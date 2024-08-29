Голова Антимонопольного комітету Кириленко вніс заставу у розмірі 30 млн гривень

Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень. Прокурори просили відправити підозрюваного під варту з альтернативою застави у 120 млн гривень.

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Очільник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вніс заставу у розмірі 30,28 мільйона гривень. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 29 серпня.

28 серпня суд не задовольнив клопотання детективів НАБУ, яке було підтримане прокурором САП, про взяття Кириленка під варту. Натомість суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави і особистих зобов'язань терміном на два місяці.

Кириленко має здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, не залишати межі Києва і за першої вимоги прибувати до детектива, прокурора та суду.

Сторона обвинувачення не погодилася з рішенням суду і планує оскаржити його в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Справа Кириленка

22 березня НАБУ та САП зареєстрували щодо голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка кримінальне провадження за статтями незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Це сталося після того, як журналісти проєкту "Схеми" знайшли у колишнього очільника Донецької ОВА елітне майно на 70 мільйонів гривень в Ужгороді та Києві.

Нагадаємо, 14 серпня НАБУ повідомило Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень. За версією слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль. Майно зареєстроване на родичів дружини.

28 серпня ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді застави. Прокурори просили суд відправити підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень.