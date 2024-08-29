Родина голови АМКУ Кириленка "заробила" на продажі малини 300 тисяч доларів, — ЦПК

За даними ЦПК, торгував малиною тесть Павла Кириленка Олександр Матієнко. За зароблені кошти згодом він купив квартири в Ужгороді.

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Родина глави АМКУ Павла Кириленка заробила 300 тисяч доларів на продажі малини. Про це повідомив голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Під час допиту тестя Олександра Матієнка він пояснив походження своїх коштів спадком, який йому залишили в 1991 році. Основний його дохід був з обмінників, також чоловік мав з друзями бізнес з автобусами та таксі. Після переїзду в Ужгород Олександр Матієнко придбав 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові.

"За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді", — розповіли в ЦПК.

Нагадаємо, кримінальне провадження проти голови АМКУ, ексголови Донецької ОВА Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації" розпочато в березні САП та НАБУ. Встановлено, що Павло Кириленко та його родина у період 2020-2023 років придбали нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Разом з тим підозрюваний 15 років перебуває на державній службі, ні у кого з родичів немає бізнесу, а офіційних доходів не вистачило б на придбання нерухомості, земельних ділянок та елітних апартаментів.

В середу, 28 червня, Павлу Кириленку обрали заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень. З вказаним рішенням не погодився прокурор та буде оскаржувати його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Сам же Павло Кириленко повідомив, що від роботи його на час слідства не відсторонили. Наразі він продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету.