Семья главы АМКУ Кириленко "заработала" на продаже малины 300 тысяч долларов, — ЦПК

По данным ЦПК, торговал малиной тесть Павла Кириленко Александр Матиенко. За заработанные средства впоследствии он купил квартиры в Ужгороде.

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Семья главы АМКУ Павла Кириленко заработала 300 тысяч долларов на продаже малины. Об этом сообщил председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Во время допроса тестя Александра Матиенко он объяснил происхождение своих средств наследством, которое ему оставили в 1991 году. Основной его доход был с обменников, также мужчина имел с друзьями бизнес с автобусами и такси. После переезда в Ужгород Александр Матиенко приобрел 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке.

"По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде", — рассказали в ЦПК.

Напомним, уголовное производство против главы АМКУ, экс-главы Донецкой ОГА Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" начато в марте САП и НАБУ. Установлено, что Павел Кириленко и его семья в период 2020-2023 годов приобрели недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен. Вместе с тем подозреваемый 15 лет находится на государственной службе, ни у кого из родственников нет бизнеса, а официальных доходов не хватило бы на приобретение недвижимости, земельных участков и элитных апартаментов.

В среду, 28 июня, Павлу Кириленко избрали залог в размере более 30 миллионов гривен. С указанным решением не согласился прокурор и будет обжаловать его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.

Сам же Павел Кириленко сообщил, что от работы его на время следствия не отстранили. Сейчас он продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета.