Народну депутатку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів, — НАБУ

За даними слідства, на отримані гроші депутатка купила будинок на Одещині, у якому проживає зараз.

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17 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці. Слідство вважає, що у 2021-2022 роках підозрювана отримала у власність активи на понад 20 мільйонів гривень. Повідомлення опублікували на офіційному сайті НАБУ.

У бюро зазначили, що в період з 2021-го по 2022 рік офіційні дохід і заощадження підозрюваної становили не більше ніж 2,7 мільйона гривень і вони були витрачені на інші цілі.

Дії народної депутатки кваліфікували за ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення.

За інформацією слідства, на незаконно отримані кошти нардепка через юридичну особу придбала будинок поблизу Одеси, у якому мешкає на сьогодні.

Кого підозрюють?

В антикорупційному бюро прізвища підозрюваної не називають. Проте журналіст Олег Новіков, що спеціалізується на висвітленні діяльності НАБУ, повідомив у Telegram, що мова про народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну.

За інформацією ЗМІ, у незаконному збагаченні підозрюють Ірину Кормишкіну Фото: Facebook

У НАБУ нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину і не можуть піддавати кримінальному покаранню, поки її провину не доведено і не встановлено обвинувальним вироком у суді.

Нагадаємо, у 3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки від фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої. Про рішення стало відомо з трансляції засідання суду в соцмережах. У січні того ж року депутатка отримала в подарунок 20 мільйонів гривень і швейцарський годинник із діамантами.

Також 29 серпня 2024 року журналісти повідомляли, що голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень, вніс заставу в розмірі 30,28 мільйона гривень.