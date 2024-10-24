"Знаю 20 лет": Ким объяснил, почему взял на поруки подозреваемую в незаконном обогащении "слугу"

По словам главы Николаевской ОГА, Ирина Кормышкина не скрывается от следствия, а сотрудничает с правоохранительными органами. Он рассказал, что знаком с ней со времен, когда она работала в бизнесе.

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В среду, 23 октября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства для народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которую подозревают в незаконном обогащении. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Свое решение последний объяснил в эфире телемарафона в четверг, 24 октября.

Ким отметил презумпцию невиновности и заявил, что знает Кормышкину 20 лет — еще "со времен ее работы в бизнесе страхования".

"Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я знаю, что это (поручительство — ред.) позволит ей нормально работать, и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов, а сейчас полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Это и дало суду возможность освободить ее на поруки", — пояснил глава Николаевской ОГА.

Он также добавил, что суд назначил меру пресечения для депутата именно в виде личного поручительства, потому что "она добропорядочно ведет себя по следствию".

Что известно об Ирине Кормышкиной

Ирина Кормышкина родом из Николаева. В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии"Слуга народа" (№116 в списке), как беспартийная.

Летом 2020 года в сети обнародовали видеоролик, где тогдашний глава партии "Слуга народа", а ныне первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и руководитель одноименной фракции Давид Арахамия обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву (сменила фамилию на Кормышкина в 2023 году, замужем за депутатом Николаевского облсовета от партии "Наш край" Юрием Кормышкиным, — ред.) В диалоге звучали такие фразы, как "баба рабочая" и "корабельная сосна".

Напомним, 17 октября НАБУ и САП Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период. Она приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.