Не буде боротись з кол-центрами: Тищенко прийшов у Раду і заявив про зміну позиції (відео)

Коли нардеп Микола Тищенко лікувався у державній лікарні, його незаконно знімали на камеру правоохоронці, повідомив політик. Також пролунало припущення, що правоохоронцям за це хтось заплатив гроші.

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Народний депутат Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді через два дні після того, як суд не зміг поновити запобіжний захід — домашній арешт. Прийшовши до парламенту, політик привітав присутніх зі святами та пообіцяв більше уваги приділяти допомозі військовим. Крім того, у розмові з нардепом "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком він заявив, що більше не буде боротись з кол-центрами. Заява Тищенка пролунала під час стріму, який Гончаренко вів на YouTube.

О 12 год. 8 січня Гончаренко почав пряму трансляцію з зали Верховної Ради і повідомив, що бачить у парламенті Миколу Тищенка. Під час розмови нардеп, який фігурує у справі з побиттям, заявив про зміну позиції щодо кол-центрів. Зі слів Тищенка, він боровся з такими компаніями, оскільки його просили виборці. Потім у нього був час переглянути позицію і він передумав.

"Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість в мене передивитись, і я перегортаю сторінки. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Я це виконував за звернення своїх виборців", — чути на відео.

Запис у залі парламенту показав, як з Тищенком вітаються за руку низка нардепів. Після цього політик на камеру привітав українців з Новим роком і заявив, що планує продовжувати працювати. Також він пояснив, що відбувалось у державній лікарні, кадри з якої з'явились у мережі. Політик не розповів, які мав проблеми зі здоров'ям, а натомість звинуватив правоохоронців у незаконній зйомці, за яку їм потім хтось дав гроші.

"Всі відео з лікарні знімали правоохоронці і викладали потім за гроші. Те, що робили правоохоронці, дуже непрофесійно. Це політичні інсинуації", — сказав нардеп.

Тищенко — деталі справи

Зазначимо, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Тищенка завершився 23 грудня 2024 року. 6 січня відбулось судове засідання, на якому мали прийняти рішення щодо подальшого перебігу справ і, ймовірно, продовження арешту. Втім, рішення не було, оскільки адвокат Тищенка заявив про відвід судді, написало видання "Суспільне".

Фокус писав про справу Тищенка, яка почалась з побиття військового у Дніпрі. На відео з місця подій показали групу чоловіків, які напали на перехожого з дитячим візочком — ексбійця KRAKEN Дмитра Павленка. Згодом слідство з'ясувало, що до нападу може бути причетний народний депутат "Слуг народу" Микола Тищенко. Тищенко пояснив, що таким чином він начебто бореться з кол-центрами, які працюють у Дніпрі. А людина, яку побили, згідно з його підозрами, була дотична до цієї діяльності.

Після відкриття кримінального провадження нардепа затримали та посадили під домашній арешт. З того моменту він не мав права виходити з дому і брати очну участь у сесіях Верховної Ради. Тим часом у мережі опублікували кадри, зняті поруч з будинком, в якому живе політик: він прогулювався, порушуючи умови запобіжного заходу.

Нагадуємо, в грудні 2024 року у медіа розповіли про нардепа Олександра Куницького, який, як підозрюють, втік з України після ймовірного відрядження до Ізраїлю.