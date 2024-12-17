"Слуга народу" нардеп Куницький виїхав у США після відрядження до Ізраїлю, — ЗМІ

За словами народного обранця, він не повернеться в країну, доки не покарають поліцейських, які нібито зламали йому ребра.

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Олександр Куницький, член депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", із середини вересня перебуває у США. Про це повідомив журналістам співрозмовник у правоохоронних органах, пише "Українська правда".

Востаннє Олександр Куницький голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня. Відтоді на сайті парламенту в історії голосувань навпроти прізвища нардепа значиться "Відсутній".

Інсайдер підтвердив, що станом на 17 грудня Куницький в Україну не повертався.

У фракції "Слуга народу" уточнили, що у вересні Олександр Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль, отримавши дозвіл на п'ятиденне відрядження, але там він пробув понад три тижні. Звідти нардеп вирушив до своєї родини, яка перебуває у Сполучених Штатах Америки: до дружини Олени та сина Еміля. Згодом його помітили у Флориді.

За словами співрозмовника журналістів Куницький повідомив про це свою фракцію і зазначив, що не повернеться в Україну, "поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра".

Ймовірно йдеться про інцидент, який стався у березні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста.

Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, але очевидно, фракція не поспішає схвалювати таке рішення нардепа, який є мажоритарником, і втрачати ще одного представника у Верховній Раді.

У Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ написали, що він утік з країни.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук на запит журналістів відповіла, що не має відомостей про місцезнаходження Куницького та "не коментуватиме чутки".

В Апараті Верховної Ради на запит журналістів відповіли, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і тому не можуть бути надані.

У грудні 2023 року Генеральний прокурор України Андрій Костін почав кримінальне провадження щодо Куницького за фактом виїзду посадовців за кордон без належних підстав. Провадження розпочато за двома статтями: "службове підроблення", та "використання завідомо підробленого документа".

Нагадаємо, у середині вересня Олександр Куницький побив хлопця в центрі Києва. А у жовтні 2023 року Олександр Куницький разом з іншим нардепом Артемом Дмитруком побили хлопця. Вони запевняли, що той був співробітником шахрайського "кол-центру".